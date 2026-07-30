Séisme de Kumamoto : centre commercial éventré, cheminée effondrée… l’ampleur des destructions vue du ciel

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Au lendemain du violent séisme qui a atteint l’intensité maximale de 7 dans la préfecture de Kumamoto, un survol en avion léger des zones les plus touchées a révélé l’ampleur des dégâts. Des bâtiments éventrés, des structures métalliques déformées et des cheminées effondrées témoignent de la violence de la catastrophe.

Au centre commercial Aeon Mall Kumamoto, situé à Kashima, où une explosion s’est produite et où une partie du premier étage s’est effondrée, les débris des murs soufflés recouvraient la chaussée au sud du complexe. Les poutres métalliques mises à nu étaient enchevêtrées avec ce qui semblait être des éléments de la toiture arrachée.

Plus de quarante véhicules de secours étaient déployés autour du bâtiment, tandis que les équipes poursuivaient leurs recherches pour retrouver les personnes toujours portées disparues.

À l’usine Yatsushiro de Nippon Paper, dans la ville de Yatsushiro, deux immenses cheminées se sont brisées sous l’effet du séisme. L’une d’elles s’est effondrée depuis sa base, écrasant une partie des installations industrielles.

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