Hiroshima : un appel mondial à l’abolition des armes nucléaires pour la commémoration du bombardement

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Le maire de Hiroshima Matsui Kazumi, le 6 août 2026

Le maire de Hiroshima, Matsui Kazumi, a appelé jeudi les dirigeants du monde entier à faire preuve de détermination et à mettre en œuvre des politiques visant à abolir les armes nucléaires. Il s’exprimait à l’occasion de la déclaration annuelle pour la paix, prononcée lors des commémorations des 81 ans depuis le bombardement atomique de la ville.

Déplorant que « les invasions militaires et les armes nucléaires continuent d’être utilisées comme des instruments d’intimidation, tandis que de grandes puissances multiplient les violations du droit international », le maire a affirmé que « la société civile exige l’abolition immédiate des armes nucléaires ».

Matsui a lu cette déclaration lors de la cérémonie annuelle organisée au Parc du Mémorial de la paix de Hiroshima, qui a réuni quelque 50 000 personnes, parmi lesquelles des hibakusha (survivants des bombardements atomiques), des proches des victimes ainsi que la Première ministre Takaichi Sanae.

Des représentants de 123 pays et territoires (un nombre record) ainsi que de l’Union européenne ont assisté à la cérémonie. La Chine et la Russie n’y ont en revanche envoyé aucun représentant, tandis que les États-Unis étaient représentés par le numéro deux de leur ambassade à Tokyo.

À 8 h 15, l’heure exacte à laquelle la bombe atomique a été larguée sur Hiroshima le 6 août 1945, les participants ont observé une minute de silence au son de la Cloche de la paix du parc.

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