Il avait arrêté son traitement contre l’apnée du sommeil : un automobiliste impliqué dans un accident mortel à Tokyo

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Un homme d’une trentaine d’années, arrêté puis remis en liberté après un accident mortel survenu en avril dans l’arrondissement de Setagaya, à Tokyo, souffrait d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAS), a révélé la police métropolitaine jeudi. Les enquêteurs ont également indiqué qu’il avait cessé, de sa propre initiative, d’utiliser l’appareil médical qui lui avait été prescrit pour traiter cette pathologie.

Selon la division chargée des enquêtes sur les accidents de la route, le suspect (34 ans), sans emploi et domicilié dans l’arrondissement de Nakano, a déclaré avoir « ressenti de la somnolence dès le début du trajet ».

Si les enquêteurs concluent que le conducteur n’était plus en mesure de conduire normalement en raison de son syndrome d’apnée du sommeil, il pourrait être poursuivi pour homicide par conduite dangereuse en vertu de la loi japonaise réprimant les infractions liées à la conduite automobile. Une telle mise en accusation fondée sur le syndrome d’apnée du sommeil constituerait une première au Japon.

L’accident s’est produit le 3 avril vers 6 h 20, à un carrefour du quartier de Daita, dans l’arrondissement de Setagaya. La voiture conduite par le suspect a franchi un feu rouge avant de percuter un homme d’une soixantaine-dizaine d’années qui traversait sur un passage piéton. La victime est décédée des suites de ses blessures.

Au moment des faits, le conducteur effectuait des livraisons. Arrêté en flagrant délit, il avait déclaré ne garder « aucun souvenir de l’accident », avant d’être remis en liberté.

L’enquête a révélé qu’il avait été diagnostiqué d’un syndrome d’apnée du sommeil en mars de l’année précédente. Un appareil de ventilation en pression positive continue (CPAP), qui maintient les voies respiratoires ouvertes grâce à un masque placé sur le nez ou le visage, lui avait alors été prescrit. Toutefois, il avait cessé de l’utiliser à partir de novembre, sans avis médical.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait continué à conduire, le suspect a expliqué qu’il souffrait habituellement de somnolence, mais qu’il avait poursuivi son activité afin de continuer à percevoir un revenu.

Les enquêteurs ont également découvert qu’un mois avant l’accident mortel, en mars de cette année, il avait déjà été impliqué dans deux autres accidents de la circulation, dont une collision par l’arrière avec un taxi.



Le Département de la police métropolitaine de Tokyo

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