Le Japon maintient sa doctrine non nucléaire, affirme Takaichi Sanae

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La Première ministre Takaichi Sanae a réaffirmé jeudi que son gouvernement restait « fermement attaché », en tant que ligne directrice, aux trois principes non nucléaires du Japon : ne pas posséder d’armes nucléaires, ne pas en fabriquer et ne pas en autoriser l’introduction sur le territoire national.

Lors d’une conférence de presse organisée à Hiroshima, elle a toutefois refusé de se prononcer sur une éventuelle révision de ces principes dans le cadre de la mise à jour des trois principaux documents stratégiques du Japon en matière de sécurité nationale, attendue d’ici la fin de l’année.

« Nous poursuivons actuellement nos travaux d’examen », a déclaré la dirigeante, sans donner davantage de précisions.

La Première ministre s’est déjà prononcée en faveur d’un réexamen du principe interdisant l’introduction d’armes nucléaires sur le territoire japonais. Cette idée gagne également du terrain au sein du PLD à l’approche de la révision des documents stratégiques. Le ministre de la Défense, Koizumi Shinjirô, lui aussi membre du parti au pouvoir, a récemment souligné l’importance de mener un débat « sans tabou » sur la politique nucléaire du Japon.

Interrogée sur une éventuelle participation du Japon, en tant qu’observateur, à la conférence d’examen du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires prévue en novembre, Takaichi Sanae s’est montrée prudente et n’a pas souhaité s’engager.

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