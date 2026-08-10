Rassemblement dans la cathédrale d’Urakami, pour les 81 ans depuis le bombardement atomique de Nagasaki

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Environ 250 personnes se sont réunies dimanche à la cathédrale d’Urakami, à Nagasaki, pour une messe commémorative marquant les 81 ans depuis la tragédie du 9 août 1945.

De nombreux chrétiens ont été tués dans la cathédrale par la bombe atomique larguée sur la ville dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Yamaguchi Fusayo, 79 ans, habitante de Nagasaki, se rend à la cathédrale chaque année à la date anniversaire depuis plus de 50 ans afin de rendre hommage aux victimes de l’attaque nucléaire.

Elle explique participer à la messe avec le sentiment que « c’est toujours la même chose ». Les parents de son mari avaient été exposés aux radiations provoquées par la bombe atomique.

« Il est naturel que les habitants de Nagasaki pensent que les armes nucléaires ne sont pas nécessaires », a-t-elle déclaré.

Dans la soirée, environ 800 fidèles et autres participants ont pris part à une procession aux flambeaux. Torches à la main, ils ont parcouru environ un kilomètre, depuis la cathédrale jusqu’au parc de l’Hypocentre, dans le quartier de Matsuyama.

Les participants ont notamment porté sur un socle la « Vierge Marie irradiée » (hibaku Maria), une statue retrouvée parmi les décombres de la cathédrale d’Urakami, détruite par la bombe atomique. Ils ont poursuivi leur marche en priant pour la paix.

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