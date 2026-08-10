Nagasaki : le maire appelle à l’abolition des armes nucléaires et les qualifie de « mal absolu »

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Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a réaffirmé dimanche, dans sa déclaration de paix annuelle, l’appel de la ville à l’abolition des armes nucléaires, qu’il a qualifiées de « mal absolu ».

Lors de la cérémonie commémorant les 81 ans du bombardement atomique américain, le maire a dénoncé la théorie de la dissuasion nucléaire, principalement défendue par les États possédant l’arme nucléaire, la qualifiant de « extrêmement dangereuse et fragile ».

« Les armes nucléaires ne sont pas un mal nécessaire, mais un mal absolu, et elles ne pourront jamais coexister avec l’humanité », a déclaré le maire en lisant la déclaration de paix. Ce dernier a également appelé les dirigeants du monde à agir d’urgence pour rétablir le multilatéralisme et l’État de droit, conformément aux principes de la Charte des Nations unies.

Il les a exhortés à « revenir à l’esprit fondateur des Nations unies », établi notamment sur la protection de la dignité humaine et des droits fondamentaux, ainsi que sur la recherche d’une paix durable et d’une prospérité partagée pour l’ensemble de l’humanité grâce à la coopération internationale.

La cérémonie, organisée par la municipalité de Nagasaki au parc de la Paix, à proximité de l’hypocentre du bombardement du 9 août 1945, s’est déroulée en présence de représentants de 98 pays, parmi lesquels des puissances nucléaires, ainsi que de l’Union européenne.

Taïwan a participé à la cérémonie pour la deuxième année consécutive.

L’ambassadeur des États-Unis au Japon, George Glass, n’était en revanche pas présent. Les États-Unis étaient représentés par le numéro deux de leur ambassade à Tokyo.

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