Cancer colorectal : une toxine produite par certaines bactéries E. coli impliquée dans près d’un cas sur deux au Japon

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Une équipe de chercheurs japonais affirme avoir identifié, dans les intestins de près de la moitié des personnes atteintes d’un cancer colorectal au Japon, des traces de mutations génétiques provoquées par une toxine produite par certaines souches de la bactérie E. coli.

En présentant leurs résultats lundi, les chercheurs ont expliqué que cette toxine, appelée colibactine, serait impliquée dans la cancérogenèse, c’est-à-dire le processus par lequel des cellules normales deviennent cancéreuses. L’équipe entend désormais mettre au point une méthode permettant de prévenir le cancer colorectal en éliminant les bactéries responsables.

L’équipe comprend notamment Yachida Shin’ichi, professeur à l’École supérieure de médecine de l’Université d’Osaka, et Shibata Tatsuhiro, professeur à l’Institut des sciences médicales de l’Université de Tokyo.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement du cancer colorectal, notamment la génétique, l’alimentation et le mode de vie. Des études ont également fait état du rôle possible d’autres bactéries.

« Nous voulons comprendre pourquoi les cancers colorectaux associés à la colibactine sont si nombreux chez les Japonais et identifier la voie d’infection des souches d’E. coli qui produisent cette toxine », a déclaré Yachida.

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