ANA réduit sa surcharge carburant pour les vols vers l’Amérique du Nord et l’Europe

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All Nippon Airways (ANA) a annoncé mercredi qu’elle allait réduire de 10 000 yens la surcharge carburant ajoutée au prix des billets pour les vols du Japon vers l’Amérique du Nord et l’Europe, pour les billets émis en septembre et octobre. La surcharge coûtera ainsi 55 000 yens (300 euros).

Cette décision intervient alors que les prix du carburant aérien ont baissé après avoir fortement augmenté dans le contexte des tensions au Moyen-Orient. La filiale d’ANA Holdings va également réduire les surcharges carburant appliquées aux vols vers d’autres destinations internationales pour les billets émis en septembre et octobre.

Les surcharges sont calculées sur la base de la moyenne des prix du carburant et des taux de change observés au cours des deux mois précédents. Pour septembre et octobre, les surcharges d’ANA seront toutefois inférieures aux montants calculés sur cette base grâce aux subventions gouvernementales.

Japan Airlines devrait également réduire ses surcharges carburant à des niveaux similaires.

Pour les billets émis en juillet et août, les deux grandes compagnies aériennes japonaises avaient fixé à 65 000 yens la surcharge sur les liaisons vers l’Amérique du Nord et l’Europe, un niveau record contre 56 000 yens en mai et juin.

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