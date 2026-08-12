Un Mexicain arrêté à l’aéroport de Haneda avec 200 lézards cachés dans des chaussettes

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La police de Tokyo a arrêté un ressortissant mexicain soupçonné d’avoir tenté de faire entrer clandestinement au Japon des lézards dissimulés dans des chaussettes placées dans ses bagages.

Selon la police métropolitaine de Tokyo, Daniel Isaac Velasco Baltazar, 23 ans, est soupçonné d’avoir tenté d’importer ces lézards depuis la Corée du Sud sans les déclarer aux douanes, samedi, à l’aéroport de Haneda. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Les neuf animaux sont des lézards-alligators arboricoles terrestres, dont le commerce international est soumis à des restrictions dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

En inspectant ses bagages, les agents des douanes de Tokyo ont découvert 200 lézards dissimulés dans 22 paires de chaussettes, dont l’un était mort, selon la police.

Le suspect a déclaré aux enquêteurs avoir acheté les lézards au Mexique pour environ 560 à 750 yens pièce (entre 3 et 4 euros).

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