À Bruxelles, un tapis de fleurs inspiré de la « Grande Vague » de Hokusai pour les 160 ans de relations nippo-belges

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Un célèbre événement de tapis de fleurs a débuté jeudi à Bruxelles, avec un motif inspiré d’une œuvre emblématique du célèbre artiste japonais de l’estampe Katsushika Hokusai, à l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la Belgique.

Lors de l’événement, qui se tient jusqu’à dimanche, la Grand-Place de Bruxelles, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, a été recouverte d’environ 750 000 dahlias, disposés selon le motif de La Grande Vague de Kanagawa.

Mesurant 70 mètres de long sur 24 mètres de large, le tapis de fleurs présente un motif conçu par l’artiste japonais Sugiyama Hiro et d’autres artistes, intitulé « Neo Hokusai », une réinterprétation moderne du chef-d’œuvre de Hokusai datant de l’époque d’Edo (1603-1868).

Chaque soir pendant l’événement, les visiteurs peuvent assister à un spectacle son et lumière, qui plonge dans une atmosphère féerique la Grande Vague de Hokusai représentée par des fleurs aux couleurs variées.

Organisé tous les deux ans en été à Bruxelles, cet événement attire environ 200 000 personnes venues du monde entier. Cette édition devrait ainsi contribuer à mettre en valeur auprès du public international l’amitié entre le Japon et la Belgique.

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