Google ouvre à Tokyo son premier magasin hors des États-Unis

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Le géant américain Google a ouvert jeudi sur l’avenue Omotesandô, à Tokyo, son premier magasin physique « Google Store » en dehors des États-Unis, où sont présentés ses derniers produits. Le magasin vend notamment des smartphones et propose également un service de réparation. Un espace permet par ailleurs aux visiteurs d’expérimenter des services utilisant l’intelligence artificielle (IA).

Réparti sur trois niveaux (un sous-sol et deux étages), le magasin est plus grand que les dix Google Store actuellement implantés aux États-Unis. Au premier étage, les visiteurs peuvent notamment tester des services utilisant l’IA pour créer des avatars ou des espaces virtuels.

Maraiya Finley, responsable de la stratégie des magasins, a souligné que « le Japon est un marché important » pour Google. Elle a ajouté que l’entreprise souhaitait, en s’appuyant sur l’accueil réservé au magasin d’Omotesandô, « ouvrir la voie à l’avenir des Google Store dans le monde entier ».

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