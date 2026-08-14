De fortes pluies à Chiba font huit morts

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De fortes pluies dans la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, ont fait huits morts avant de s’atténuer aux premières heures de vendredi, selon le quartier général préfectoral de gestion des catastrophes. (Les images concernent la ville d’Ichikawa le 13 août au soir.)

L’Agence météorologique japonaise a abaissé vendredi à 5 h 15 le niveau des alertes d’urgence de niveau 5 concernant les fortes pluies et les glissements de terrain, émises pour de nombreuses municipalités de Chiba, au niveau 4 ou à un niveau inférieur, dans le cadre du système japonais d’alerte à cinq niveaux.

L’agence a toutefois continué d’appeler la population à la plus grande vigilance face aux risques de glissements de terrain, de débordement des rivières, d’inondation des zones de faible altitude et de crues.

Dans l’est de la région du Kantô-Kôshin, les conditions atmosphériques resteront instables et le risque de fortes pluies persistera jusqu’à samedi matin.

Selon le quartier général préfectoral de gestion des catastrophes, des victimes ont notamment été retrouvées dans les villes d’Ichikawa, de Sakura et de Yachiyo.

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