Fukushima : la centrale a achevé son quatrième rejet d’eau traitée dans le Pacifique pour l’exercice 2026

Actualités

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a achevé son quatrième rejet d’eau traitée dans l’océan Pacifique pour l’exercice 2026.

Lors de cette dernière opération, commencée le 30 juillet, environ 7 800 tonnes d’eau contenant du tritium radioactif ont été rejetées dans le Pacifique. L’eau avait auparavant été fortement diluée avec de l’eau de mer avant d’être évacuée par un tunnel sous-marin débouchant à environ 1 kilomètre au large.

Pour l’exercice fiscal 2026 (avril 2026-mars 2027), la centrale doit effectuer huit rejets, pour un volume total d’environ 62 400 tonnes d’eau traitée.

Selon les analyses réalisées par Tepco, l’exploitant de la centrale, et le gouvernement japonais, les concentrations de tritium relevées jusqu’à présent dans l’eau de mer et les produits de la pêche sont restées nettement inférieures aux normes de sécurité fixées par les autorités japonaises.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]