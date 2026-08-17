Fukushima : la centrale a achevé son quatrième rejet d’eau traitée dans le Pacifique pour l’exercice 2026

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La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a achevé son quatrième rejet d’eau traitée dans l’océan Pacifique pour l’exercice 2026.

Lors de cette dernière opération, commencée le 30 juillet, environ 7 800 tonnes d’eau contenant du tritium radioactif ont été rejetées dans le Pacifique. L’eau avait auparavant été fortement diluée avec de l’eau de mer avant d’être évacuée par un tunnel sous-marin débouchant à environ 1 kilomètre au large.

Pour l’exercice fiscal 2026 (avril 2026-mars 2027), la centrale doit effectuer huit rejets, pour un volume total d’environ 62 400 tonnes d’eau traitée.

Selon les analyses réalisées par Tepco, l’exploitant de la centrale, et le gouvernement japonais, les concentrations de tritium relevées jusqu’à présent dans l’eau de mer et les produits de la pêche sont restées nettement inférieures aux normes de sécurité fixées par les autorités japonaises.

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Le 24 août a débuté le rejet en mer d’eau traitée de la centrale Fukushima Daiichi, qui était jusqu’alors conservée sur site. Cette eau a été débarrassée de la quasi-totalité de ses substances radioactives, mais pas du tritium, dont l’élimination est très difficile parce que les caractéristiques chimiques de l’eau tritiée sont presque identiques à celles de l’eau ordinaire. Les pêcheurs locaux ont exprimé leur crainte que ces rejets ne fassent naître des rumeurs défavorables sur leurs produits, et des voix font entendre leur opposition dans les pays asiatiques voisins. Le professeur Torikai affirme que ces rejets ne posent pas de problèmes tant que le traitement de cette eau se fait comme prévu. Lui qui s’occupe du tritium depuis très longtemps nous explique avec des mots compréhensibles de tous pourquoi ces rejets sont sûrs.

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