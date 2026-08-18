Japan Airlines et ANA vont coordonner leurs horaires sur une ligne intérieure pour la première fois

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Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) vont, pour la première fois, ajuster leurs horaires de vols sur une liaison intérieure afin d’éviter que leurs appareils ne partent aux mêmes heures, a-t-on appris lundi.

Cette mesure concernera les vols des deux principales compagnies aériennes japonaises entre l’aéroport de Haneda, à Tokyo, et celui d’Okayama, dans l’ouest du Japon, à partir de la fin octobre.

Cette coopération intervient alors que les deux compagnies cherchent à maintenir leurs réseaux de liaisons dans un contexte de concurrence intense, de hausse des coûts du carburant et de maintenance, ainsi que de baisse du nombre de voyageurs d’affaires.

Jusqu’à présent, chaque compagnie établissait ses horaires indépendamment, car une coordination de ce type pouvait constituer une violation de la législation antitrust. Il en résultait souvent que plusieurs compagnies programmaient des vols sur une même liaison aux mêmes horaires.

En mai toutefois, un groupe d’experts du ministère des Transports a publié un rapport estimant que de tels ajustements ne contreviendraient pas à la législation, à condition que certaines conditions soient respectées.

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