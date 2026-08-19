Le Japon et l’Australie renforcent leur coopération militaire face à la Chine

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Le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjirô et son homologue australien Richard Marles ont convenu mardi de renforcer leur coopération en matière d’équipements de défense, notamment dans les domaines de la technologie laser et des essais de missiles, afin de consolider leur capacité de dissuasion face à la Chine.

Réunis à Canberra, les deux ministres ont également confirmé leur volonté de coopérer étroitement pour faciliter l’exportation vers l’Australie des frégates japonaises améliorées de la classe Mogami.

Au début de leur entretien, Koizumi a déclaré à Marles que la coopération en matière de défense entre le Japon et l’Australie avait atteint « un nouveau niveau ». Marles a pour sa part souligné que « notre relation est d’une importance capitale », dans un contexte marqué par « d’importants défis stratégiques dans le monde ».

Les deux ministres se sont également accordés d’approfondir la coopération entre le Japon, l’Australie et les États-Unis, notamment en réaction à l’essai de missile balistique effectué par la Chine en juillet.

Koizumi et Marles ont par ailleurs annoncé un projet commun visant à développer une technologie de surveillance utilisant des lasers. Le fabricant japonais Mitsubishi Electric participera au projet.

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