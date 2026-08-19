Le quota de pêche du thon rouge du Pacifique va augmenter d’environ 25 %

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Une conférence internationale organisée en ligne mardi est parvenue à un accord pour augmenter d’environ 25 % le quota de pêche du thon rouge du Pacifique pesant au moins 30 kg dans les zones du Pacifique central et occidental.

Lors d’une réunion tenue le mois dernier à Nagasaki, dans le sud-ouest du Japon, les membres du conseil international chargé de la gestion des ressources en thon rouge du Pacifique étaient sur le point de parvenir à un accord sur un plan d’augmentation du quota, basé sur une proposition japonaise.

Le plan n’avait toutefois pas été adopté, le Mexique ayant soudainement exprimé son opposition.

Le Japon a ensuite mené des discussions bilatérales avec celui-ci et a finalement obtenu son soutien.

Les prises de thon rouge du Pacifique sont actuellement abondantes dans les zones où opèrent les bateaux de pêche japonais. Les pêcheurs réclamaient donc une augmentation du quota, car ils avaient dû réduire leurs activités ou remettre à l’eau une partie de leurs prises afin de respecter le plafond autorisé.

Aux termes de l’accord, le quota annuel de gros thons dans le Pacifique central et occidental passera, en 2027 et 2028, de 11 869 tonnes à 14 836 tonnes. À l’inverse, le quota des petits thons de moins de 30 kg sera réduit d’environ 6 %, passant de 5 125 à 4 823 tonnes.

Dans le Pacifique oriental, qui comprend notamment les zones de pêche du Mexique, le quota de gros thons augmentera également, passant de 7 581 à 7 740 tonnes.

L’accord introduit par ailleurs un nouveau système de gestion dans lequel les quotas de pêche seront automatiquement calculés en fonction de l’état des ressources. La méthode sera réexaminée tous les deux ans, mais restera la même pendant six ans. Afin de rééquilibrer les quotas entre les parties occidentale et orientale du Pacifique, 1 % du quota occidental sera transféré vers la partie orientale lors de chacun des deux réexamens.

Enfin, le coefficient permettant de convertir une partie du quota de petits thons en quota de gros thons sera également modifié, ce qui permettra d’accroître davantage les quotas de gros poissons.

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