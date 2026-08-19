Le gouvernement prépare un programme pour aider les résidents étrangers à apprendre le japonais

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Le gouvernement japonais a organisé mardi la première réunion d’un groupe de travail chargé de mettre en place un programme destiné à permettre aux résidents étrangers d’apprendre le japonais et de mieux comprendre les systèmes et les règles en vigueur au Japon, avec l’objectif de lancer une expérimentation au cours de l’exercice fiscal 2028.

Le groupe de travail examinera notamment la structure du programme et le contenu des enseignements.

Il compte six membres et est présidé par Susumu Takahashi, président honoraire de l’Institut de recherche japonais (Japan Research Institute).

« Nous voulons créer un programme efficace », a déclaré Hayato Suzuki, secrétaire d’État auprès du Cabinet Office, lors de la réunion de mardi.

Midori Matsushima, conseillère spéciale auprès de la Première ministre, a estimé que les résidents étrangers pourraient vivre et travailler plus facilement au Japon sur le moyen et le long terme s’ils disposaient d’une bonne maîtrise de la langue japonaise.

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