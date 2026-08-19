Kishi Keiko, grande star du cinéma japonais d’après-guerre, est morte à 93 ans

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L’actrice japonaise Kishi Keiko, célèbre notamment pour son rôle dans le film à succès Typhon sur Nagasaki, est décédée le 7 août à l’âge de 93 ans. L’information a été relayée le 19.

Née à Yokohama, elle fut l’une des grandes vedettes du cinéma japonais de l’après-guerre. Elle a également mené une brillante carrière dans l’écriture.

Elle fait ses débuts au cinéma en 1951 dans Le Plaisir en famille et accède à la célébrité nationale grâce au succès de Quel est ton nom ?, dans lequel elle interprète le rôle principal. Elle s’illustre également à la télévision dans plusieurs séries à succès.

En 2004, Kishi reçoit l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’or avec rosette, l’une des distinctions honorifiques les plus prestigieuses du Japon. En 2011, le gouvernement français la nomme commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Pendant un demi-siècle, Kishi Keiko apparaît dans de nombreux films, notamment plusieurs œuvres du réalisateur Ichikawa Kon, comme Tendre et folle adolescence, La Ballade du diable, Les Quatre Sœurs Makioka et La Mère.

Elle mène parallèlement une carrière d’écrivaine, notamment à propos de reportages dans les zones de conflit à travers le monde. Elle publie également des essais ainsi que des romans et des récits autobiographiques.

Dans sa vie privée, elle épouse en 1957 le réalisateur français Yves Ciampi, qui avait dirigé le film franco-japonais Typhon sur Nagasaki, dans lequel elle jouait l’héroïne; aux côtés de Jean Marais et Danielle Darrieux. Elle s’installe alors en France et vit à Paris pendant plus de 40 ans. Après son retour au Japon, elle continue à partager sa vie professionnelle entre les deux pays.

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