Un hibou japonais parcourt plus de 1 800 km sans escale au-dessus de la mer jusqu’aux Philippines

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Le suivi par GPS d’un hibou de type Northern boobook a révélé qu’un spécimen avait parcouru plus de 1 800 kilomètres sans escale au-dessus de la mer, depuis le Japon jusqu’aux Philippines, selon une étude menée par une équipe de chercheurs comprenant notamment des scientifiques de l’Université du Tôhoku.

Cette espèce de hibou mesure environ 30 centimètres. Au Japon, elle est présente dans une grande partie du pays, à l’exception notamment des îles Ogasawara, un archipel isolé dans le Pacifique. Elle se reproduit notamment dans des parcs urbains durant l’été.

On savait déjà que cette espèce passe l’hiver en Asie du Sud-Est, mais les détails de ses routes migratoires restaient jusqu’à présent inconnus.

Pour cette étude, les chercheurs ont fixé de petits enregistreurs de données GPS sur quatre hiboux de cette espèce vivant à Sendai, dans le nord-est du pays.

L’analyse, réalisée l’été dernier à partir des données recueillies auprès de l’un des quatre oiseaux, a montré que le mâle s’était dirigé vers le sud en traversant l’archipel japonais fin octobre 2024. Début novembre de la même année, il a ensuite parcouru sans escale les 1 848 kilomètres séparant le cap Sata, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du Japon, de l’île philippine de Luçon, en un trajet de 36 heures au-dessus de la mer.

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