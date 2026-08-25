Le Japon veut rendre obligatoire la détection de la somnolence et de l’inattention au volant

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Le ministère des Transports prévoit d’imposer aux véhicules fabriqués au Japon comme aux véhicules importés un système capable de détecter lorsque le conducteur est distrait ou s’endort au volant.

Le ministère prévoit de réviser en septembre une ordonnance afin d’appliquer cette nouvelle obligation aux nouveaux modèles à partir de 2031, puis aux modèles existants à partir de 2033.

Ces systèmes de surveillance du conducteur (DMS) analysent notamment la direction du regard, les mouvements des paupières et l’activité au niveau du volant à l’aide de caméras embarquées et d’autres capteurs. Lorsqu’ils détectent une anomalie, ils alertent le conducteur au moyen d’une alarme sonore ou de vibrations dans le volant.

Selon les exigences envisagées par le ministère, le système devra détecter une conduite inattentive lorsque le conducteur ne regarde pas devant lui pendant six secondes à une vitesse comprise entre 20 et 50 km/h, et pendant 3,5 secondes au-delà de 50 km/h. Il devra détecter la somnolence lorsque le véhicule roule entre 70 et 130 km/h.

Une nouvelle norme internationale concernant les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) a été adoptée en mars lors d’une session du Forum mondial pour l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, auquel participe le Japon. Cette nouvelle norme doit entrer en vigueur en septembre.

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