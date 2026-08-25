Un projet expérimental japonais utilise les données satellitaires pour mieux prévoir les récoltes de choux

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Un projet expérimental a débuté lundi au Japon afin d’améliorer la commercialisation des choux en prévoyant les volumes disponibles et les prix futurs grâce à des données satellitaires.

Le géant de la publicité Dentsû, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et une coopérative agricole locale affiliée aux Japan Agricultural Cooperatives vont promouvoir les choux produits dans le village de Tsumagoi, dans la préfecture de Gunma, à l’est du pays. Ils évalueront l’efficacité du projet et étudieront la possibilité d’appliquer cette méthode à d’autres cultures et régions à l’avenir.

Lorsque les prévisions indiquent une période d’offre abondante, les circuits de distribution seront élargis. À l’inverse, lorsque l’offre s’annonce faible, les opérations de promotion seront réduites afin de contribuer à stabiliser les prix et à limiter le gaspillage alimentaire.

Les producteurs s’appuient généralement sur des inspections de leurs champs pour suivre la croissance des choux. Cette nouvelle initiative utilisera toutefois des données satellitaires sur leur couleur et leur taille afin de prévoir les volumes expédiés jusqu’à huit semaines à l’avance.

Dès lundi, le fabricant de produits alimentaires Ajinomoto a installé ses assaisonnements « Cook Do » aux côtés de choux de Tsumagoi dans le magasin Sangenjaya de l’enseigne Tokyû Store, à Tokyo. En fonction des prévisions concernant les volumes futurs, des recettes à base de chou seront proposées dans une cinquantaine de magasins.

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