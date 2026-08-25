Un parc d’attractions géant « Dragon Ball Z » va voir le jour près de Paris

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Un parc à thème inspiré de Dragon Ball Z sera construit à proximité de Paris, ont rapporté lundi plusieurs médias français.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de six milliards d’euros, piloté par l’Arabie saoudite, visant la création de trois parcs d’attractions.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président Emmanuel Macron a qualifié cette initiative de plus important projet de parc à thème dans le pays depuis l’ouverture de Disneyland Paris en 1992.

Le projet est issu d’une rencontre survenue en 2024 entre le dirigeant français et le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, tous deux fans de Dragon Ball Z. Ils se sont de nouveau entretenus lundi à Paris.

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