Soutien à l’Ukraine : Volodymyr Zelensky salue l’engagement historique du Japon et de la Première ministre Takaichi Sanae

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Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en avant les liens étroits qui unissent son pays au Japon.

« Bien que le Japon soit géographiquement éloigné de l’Ukraine, nous sommes extrêmement proches par nos valeurs, nos principes partagés et notre vision commune de l’importance absolue de la liberté et de l’indépendance », a-t-il déclaré mardi.

Zelensky a exprimé sa gratitude envers l’empereur Naruhito et la Première ministre Takaichi Sanae pour leurs messages transmis à l’occasion de la célébration, le 24 août, du 35e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique.

En assistant lundi par visioconférence à une réunion des dirigeants de la Coalition des Volontaires pour l’Ukraine, la dirigeante japonaise a annoncé l’intention du Japon de renforcer son aide à l’Ukraine ainsi que les sanctions contre la Russie.

Zelensky a salué ses déclarations en affirmant : « Nous apprécions au plus haut point vos messages soulignant la nécessité de durcir les sanctions à l’encontre de la Russie et d’accroître le soutien apporté à notre pays et à notre peuple. »

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