Le prince héritier Fumihito et la princesse Kiko sont de retour du Paraguay

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Le prince héritier Fumihito et son épouse la princesse Kiko sont arrivés mercredi matin à l’aéroport de Haneda à Tokyo, marquant la fin de leur voyage officiel au Paraguay.

Il s’agissait de la première visite du frère de l’empereur dans ce pays depuis 20 ans.

« Le Paraguay est devenu encore plus cher à nos cœurs, d’autant plus que 20 ans se sont écoulés », a déclaré le couple princier dans un communiqué. « Nous espérons sincèrement que les immigrants japonais et leurs descendants se consacreront au développement du Paraguay et que les relations d’amitié entre nos deux nations continueront de se renforcer. »

Parti de Haneda le 18 août, Fumihito et Kiko sont arrivés le lendemain à Asuncion, la capitale paraguayenne, après une escale à Los Angeles. Ils ont rencontré le président Santiago Pena jeudi, avant d’assister le lendemain à une cérémonie célébrant le 90ᵉ anniversaire de l’immigration japonaise dans le pays.

Ils se sont également rendus à La Colmena, premier lieu d’implantation des pionniers japonais au Paraguay, ainsi qu’à Yguazu, afin d’aller à la rencontre de la communauté d’origine japonaise.

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