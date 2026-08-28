La chaîne de supérettes FamilyMart permettra aux employées musulmanes de porter le hijab

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La chaîne de supérettes FamilyMart a annoncé mercredi l’assouplissement de son règlement sur l’apparence de ses employés à partir de mardi prochain, leur permettant notamment de choisir librement leur couleur de cheveux et autorisant les femmes musulmanes à porter le hijab.

L’entreprise souhaite ainsi attirer une main-d’œuvre plus diverse en offrant davantage de liberté à ses employés en matière de tenue vestimentaire et d’apparence.

FamilyMart va également renouveler ses uniformes pour la première fois en dix ans. Le nouveau modèle comprendra notamment un T-shirt, une première dans le secteur des supérettes, ainsi qu’une version à manches longues.

Afin de renforcer ses efforts de recrutement, l’enseigne mettra en place des entretiens enregistrés et des entretiens en ligne.

FamilyMart prévoit par ailleurs d’élargir sa gamme de vêtements de sa propre marque, Convenience Wear, et de développer de nouveaux produits pour animaux de compagnie, notamment des colliers et des laisses pour chiens.

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