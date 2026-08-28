Le Japon prépare l’arrivée des robots humanoïdes dans ses usines et entrepôts

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Un consortium d’entreprises japonaises a lancé un centre de données destiné à entraîner une intelligence artificielle physique à reproduire des tâches humaines, en vue de déployer des robots humanoïdes dans les usines et les activités logistiques.

L’installation, située à Narashino, dans la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, est exploitée par J-HRTI, un consortium regroupant cinq entreprises, dont Tsumura & Co., fabricant de médicaments traditionnels japonais à base de plantes médicinales chinoises, et Yamazen, spécialisée dans le commerce de machines-outils.

Les partenaires vont mettre en commun leurs ressources afin de collecter de très grandes quantités de données sur les tâches professionnelles et d’entraîner des systèmes d’IA, une entreprise difficilement réalisable par une seule société, dans le but de rendre les robots humanoïdes opérationnels dans les environnements industriels.

Le centre de données peut accueillir jusqu’à 40 robots humanoïdes fabriqués en Chine, avec des opérateurs présents sur place. Équipés de casques de réalité virtuelle, ces derniers pilotent les robots afin de collecter des données. Le site comprend également des espaces reproduisant des environnements de travail réels pour tester leurs applications potentielles.

J-HRTI prévoit de déployer ces robots pour effectuer des tâches simples, comme le transport de matériaux, d’ici à la fin de l’exercice 2026, en mars prochain.

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