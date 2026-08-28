Séisme de Kumamoto : jusqu’à 60 % de réduction sur les séjours à Kyûshû dès cet automne

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L’Agence nationale du tourisme a annoncé ce vendredi le lancement, à compter du 1er octobre, d’un programme de réductions sur les séjours à destination de la préfecture de Kumamoto et des préfectures voisines de l’île de Kyûshû. Cette initiative vise à soutenir le secteur touristique de cette région du sud-ouest du pays, qui a été frappée par un séisme meurtrier le 28 juillet dernier.

Les remises atteindront 60 % pour les voyages vers les préfectures de Kumamoto et de Kagoshima, qui font face à une vague massive d’annulations d’hébergements. Elles s’élèveront à 50 % pour les préfectures de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Ôita et Miyazaki.

Le montant de la réduction sera plafonné à 20 000 yens par nuitée (110 euros). Pour les séjours de deux nuits ou plus incluant le transport, les économies pourront atteindre jusqu’à 30 000 yens, et même 35 000 yens pour les itinéraires traversant plusieurs préfectures de la région.

D’après le gouvernement local, les annulations hôtelières à Kumamoto enregistrées entre le séisme du 28 juillet et le 21 août concernaient environ 190 000 visiteurs, représentant un manque à gagner de près de 2,7 milliards de yens (14,5 millions d’euros).

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