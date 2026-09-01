Osaka et Hokkaidô s’allient pour devenir les capitales de secours du Japon

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Yoshimura Hirofumi (gauche) et Suzuki Naomichi

Le gouverneur d’Osaka Yoshimura Hirofumi et son homologue de Hokkaidô Suzuki Naomichi ont convenus lundi d’unir leurs efforts afin que leurs deux préfectures soient désignées comme des « capitales secondaires » du Japon.

Les deux gouverneurs ont signé un accord de coopération visant à obtenir ce statut lors d’une rencontre à Sapporo, capitale de Hokkaidô, dans le nord du Japon.

« Nous devons viser à construire un pays reposant sur un modèle de croissance multipolaire, tout en tirant parti des caractéristiques propres à chaque préfecture », a déclaré Yoshimura après la réunion.

Suzuki a souligné l’efficacité d’une coopération entre les préfectures souhaitant obtenir le statut de capitale secondaire, estimant qu’elle permettrait de mieux démontrer le potentiel des fonctions de relais nationales et d’un modèle de croissance multipolaire.

La rencontre avait été proposée par Yoshimura. Cet accord constitue le premier partenariat entre deux préfectures ayant proposé de devenir des capitales secondaires capables d’assurer certaines fonctions essentielles de l’État en cas de catastrophe majeure touchant Tokyo.

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