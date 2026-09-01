Augmentation des prix au Japon : près de 5 000 produits alimentaires sont concernés en septembre

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Les prix de 4 923 produits commercialisés par 195 grands fabricants japonais de produits alimentaires et de boissons doivent augmenter durant le mois de septembre, soit près de trois fois plus qu’un an auparavant, selon une étude publiée lundi par l’institut Teikoku Databank.

Il s’agit du nombre mensuel le plus élevé enregistré depuis le début de l’année 2026 et du quatrième plus important jamais recensé. Le record remonte à avril 2023. Cette nouvelle vague de hausses s’explique notamment par l’augmentation des prix du pétrole brut dans un contexte de tensions au Moyen-Orient, mais aussi par la faiblesse du yen et la hausse des coûts logistiques.

Depuis le début de l’année, les hausses de prix ont déjà été confirmées pour 19 083 produits alimentaires et boissons. Le total annuel devrait ainsi dépasser les 20 000 produits pour la deuxième année consécutive. Cette nouvelle flambée devrait encore compliquer le quotidien des consommateurs confrontés à la hausse du coût de la vie.

Par catégorie, les condiments, notamment les bouillons et bases pour soupes ainsi que la mayonnaise, arrivent en tête avec 1 959 produits concernés. Les aliments transformés, comme les produits surgelés et les produits à base de pâte de poisson, arrivent en deuxième position avec 1 848 produits.

Kikkoman Food Products va notamment augmenter les prix de 107 produits destinés aux particuliers, parmi lesquels figurent une bouteille populaire de sauce soja de 450 millilitres et un produit de 500 millilitres servant de base pour une soupe à la sauce soja.

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