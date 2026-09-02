Le célèbre architecte Kuma Kengo honoré à Paris pour l’ensemble de sa carrière

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L’association Créateurs Design, une organisation internationale qui célèbre les réussites exceptionnelles dans le domaine de l’architecture et d’autres disciplines créatives, a annoncé lundi que l’architecte japonais Kuma Kengo allait recevoir un prix récompensant l’ensemble de sa carrière.

Âgé de 72 ans, Kuma se verra remettre le Prix Andrée Putman pour l’ensemble de son œuvre (du nom de la célèbre designer française aujourd’hui disparue) lors d’une cérémonie organisée à Paris en janvier prochain.

Il devient ainsi le second Japonais à décrocher cette distinction, après Andô Tadao, 84 ans, sacré en 2023.

« Plus que tout, je suis honoré que ce prix vienne reconnaître la globalité de tout ce que j’entreprends », a déclaré Kuma dans un communiqué.

L’association a quant à elle souligné : « Depuis plus de trois décennies, son travail orchestre une véritable synthèse entre l’architecture et la nature, tout en réinterprétant la tradition japonaise au travers d’un regard contemporain. »

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