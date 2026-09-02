Plus de 1 000 morts à la frontière Népal-Chine, une famille japonaise toujours recherchée

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Une famille japonaise de cinq personnes est toujours portée disparue après les crues soudaines et les coulées de boue qui ont frappé la frontière entre le Népal et la Chine la semaine dernière. Un employé d’une agence de voyages locale garde toutefois l’espoir de les retrouver sains et saufs.

Alors que mercredi marque une semaine depuis la catastrophe, l’employé qui supervisait le voyage de la famille a déclaré lundi qu’il ne pouvait se résoudre à perdre l’espoir que tous les cinq soient en sécurité.

Mardi, les autorités népalaises du tourisme ont communiqué les dates de naissance des cinq membres de la famille. Deux d’entre eux, âgés d’une quarantaine d’années, sont les parents des trois autres, âgés respectivement de 10 ans, 6 ans et 3 ans.

Le même jour, les autorités népalaises chargées de la gestion des catastrophes ont annoncé que le bilan au Népal était passé à 987 morts, portant à plus de 1 000 le nombre total de victimes des deux côtés de la frontière. En Chine, 16 décès ont été confirmés. Au total, plus de 4 400 personnes sont toujours portées disparues dans les deux pays.

La tragédie a dévasté de vastes zones situées en aval au Népal. Du côté chinois, des postes-frontières et d’autres infrastructures ont été emportés ou gravement endommagés. La catastrophe aurait été provoquée par l’effondrement d’un glacier en amont.

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