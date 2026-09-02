Cybersécurité : le Japon recrée une division dédiée face à l’essor des menaces liées à l’IA

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Le ministère des Affaires étrangères a créé mardi la Division de la politique de cybersécurité au sein de son Bureau de la politique étrangère, afin de faire face au risque croissant de cyberattaques découlant des progrès de l’intelligence artificielle.

Cette division sera chargée de renforcer la coordination avec les pays alliés, les partenaires partageant les mêmes valeurs et d’autres acteurs, tout en contribuant à l’élaboration de règles internationales, a précisé le ministère.

Unité initialement créée en 2016 au sein du bureau, elle avait ultérieurement été intégrée à la Division de la politique de sécurité nationale lors d’une réorganisation interne.

Face à l’augmentation des cybermenaces, le ministère a toutefois estimé qu’une division consacrée à cette problématique était nécessaire.

Entre 10 et 20 agents de la Division de la politique de sécurité nationale cumulent désormais leurs fonctions avec cette nouvelle division pour promouvoir la diplomatie cybernétique du Japon, en offrant notamment un soutien au renforcement des capacités des pays en développement.

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