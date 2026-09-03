Défense : Takaichi Sanae réaffirme sa volonté de renforcer l’armée japonaise face aux menaces régionales

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La Première ministre Takaichi Sanae a réitéré mercredi sa détermination à renforcer les capacités de défense du pays face à un environnement de sécurité dégradé, marqué notamment par la montée en puissance militaire de la Chine.

« Si nous n’avons pas la résolution de nous lancer dans un monde nouveau sans craindre le changement, nous ne serons pas en mesure de préserver la vie de nos concitoyens et leur tranquillité au quotidien », a déclaré la dirigeante japonaise lors d’une réunion des commandants des Forces d’autodéfense à Tokyo.

La cheffe du gouvernement a exprimé sa volonté de réagir rapidement aux nouvelles formes de guerre qui usent de l’intelligence artificielle et des drones.

Takaichi a appelé à une révision continue de l’organisation et des structures des Forces d’autodéfense, estimant que leur chaîne de commandement descendante empêche parfois la réalité du terrain de remonter efficacement jusqu’à la prise de décision.

Elle a également exhorté les militaires à conjuguer leurs compétences pour consolider la défense du territoire dans les nouveaux domaines stratégiques que sont l’espace, le cyberespace et le spectre électromagnétique.

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