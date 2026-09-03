Le créateur des « Chevaliers du Zodiaque » trahi par son manager pour 25 millions d’euros

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Mercredi, le mangaka Kurumada Masami a révélé qu’un ancien dirigeant de trois sociétés qu’il préside, accompagné d’autres individus, aurait détourné environ 4,6 milliards de yens (25 millions d’euros).

Cet ex-cadre occupait également la fonction de manager pour l’auteur, célèbre notamment pour Les Chevaliers du Zodiaque.

Les trois entités concernées, dont la société de gestion de droits d’auteur Kurumada Production, ont porté plainte le jour même devant le tribunal de grande instance de Tokyo. Elles réclament environ 2,886 milliards de yens (15,8 millions d’euros) de dommages et intérêts, déduction faite des 1,8 milliard déjà récupérés.

« Je n’arrivais pas à y croire quand l’affaire a éclaté », a confié le mangaka lors d’une conférence de presse à Tokyo. « Savoir que des gens sont capables de trahir sans hésiter la confiance qu’on leur accorde, à seules fins d’enrichissement personnel, me laisse un sentiment d’impuissance et d’immense frustration. »

D’après la plainte et diverses sources, cet ancien responsable supervisait la comptabilité ainsi que les négociations extérieures pour l’ensemble des trois structures. La fraude a été mise au jour vers février 2024 à la suite d’un signalement de la Direction régionale des impôts de Tokyo. Bien qu’il ait reconnu les fuites financières frauduleuses auprès de Kurumada, l’ancien dirigeant s’est justifié en prétendant avoir « agi pour le bien de Kurumada sensei ».

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