L’empereur émérite Akihito souhaite des funérailles plus modestes au palais impérial de Tokyo

Actualités

L’Agence de la maison impériale envisage d’organiser les funérailles de l’empereur émérite Akihito (le père du souverain actuel) à une échelle nettement plus modeste que celles de son père, l’empereur Hirohito. Cette décision répondrait au souhait exprimé par Akihito lui-même, ont indiqué mercredi des sources au sein de l’Agence.

L’Agence étudie la possibilité d’organiser la cérémonie funéraire du « Sôjôden-no-Gi » au palais impérial de Tokyo.

Bien que l’ancien empereur, âgé de 92 ans, ne souffre d’aucun problème de santé majeur, il a fait savoir qu’il souhaitait que ses funérailles perturbent le moins possible la vie de la population.

En réponse à cette volonté, l’Agence avait annoncé dès 2013 que l’empereur émérite Akihito et son épouse l’impératrice émérite Michiko reposeraient dans des mausolées plus petits que ceux des précédents empereurs et impératrices du Japon et que leurs rites funéraires seraient également simplifiés.

Le « Matsu-no-Ma », l’une des salles du palais impérial, figure parmi les lieux envisagés pour accueillir le Sôjôden-no-Gi d’Akihito. Cet espace permettrait notamment de garantir la sécurité des participants en cas de brusque changement des conditions météorologiques. Ce choix répondrait au souhait de l’ancien souverain de limiter autant que possible les répercussions de la cérémonie sur la vie de la population et sur l’environnement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]