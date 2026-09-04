DisneySea Tokyo a 25 ans : un anniversaire « Sparkling Jubilee » jusqu’en 2027

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DisneySea Tokyo a célébré vendredi le 25e anniversaire de son ouverture.

Seul parc Disney au monde consacré à l’univers de la mer, DisneySea Tokyo se trouve dans la ville d’Urayasu, à proximité de la capitale. Depuis son ouverture le 4 septembre 2001, il ne cesse d’attirer et d’émerveiller des visiteurs venus du Japon comme de l’étranger.

En un quart de siècle, le parc n’a cessé d’évoluer. Son exploitant, Oriental Land, a notamment rénové des attractions existantes et réalisé d’importants investissements afin de créer de nouvelles zones.

Les célébrations « Sparkling Jubilee », organisées à l’occasion de cet anniversaire, ont débuté en avril dernier. Jusqu’en mars 2027, les visiteurs pourront profiter de spectacles spéciaux et de produits dérivés déclinés autour du « Jubilee Blue », la couleur emblématique de l’événement, qui s’inspire de « la beauté des mers », selon le site officiel du parc.

Ce vendredi paraîtra également un ouvrage commémoratif officiel consacré aux événements qui ont marqué l’histoire de DisneySea Tokyo. Il sera publié par Kôdansha, l’une des principales maisons d’édition japonaises.

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