Shirakawa Hideki, prix Nobel de chimie et pionnier des polymères conducteurs, est mort à 90 ans

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Shirakawa Hideki, professeur émérite à l’Université de Tsukuba et lauréat du prix Nobel de chimie en 2000 pour ses travaux sur la mise au point de polymères conducteurs, est décédé d’un cancer le 24 août dans un hôpital de Yokohama. Il avait 90 ans. L’information a été relayée le 3 septembre.

Né à Tokyo, Shirakawa est diplômé en 1961 de la faculté des sciences de l’Institut de technologie de Tokyo (devenu depuis l’Institut des Sciences de Tokyo).

Après avoir été assistant à l’Institut de technologie de Tokyo, il rejoint en 1976 l’Université de Pennsylvanie en tant que chercheur. Il devient professeur assistant à l’Université de Tsukuba en 1979, puis professeur en 1982. Il prend sa retraite en 2000.

À l’époque, les plastiques et autres polymères étaient considérés comme des matériaux non conducteurs. Alors qu’il était assistant à l’Institut de technologie de Tokyo, Shirakawa remarque une fine pellicule apparue accidentellement lorsqu’un étudiant menant des recherches échoue dans une tentative de synthèse du polyacétylène.

Après une analyse approfondie, il parvient à produire un film mince et brillant, semblable à une feuille d’aluminium.

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