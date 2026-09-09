À 88 ans, ce Japonais repart à l’assaut du Pacifique pour battre son propre record

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L’aventurier des mers Horie Kenichi, âgé de 88 ans, a annoncé mardi qu’il tenterait au printemps prochain de traverser en solitaire et sans escale l’océan Pacifique à bord de son voilier.

S’il réussit, il battra le record du monde du navigateur le plus âgé à réaliser un tel exploit, un record qu’il détient déjà depuis l’âge de 83 ans.

Il prévoit de partir de San Francisco en mars pour rejoindre le Japon. La traversée devrait durer environ deux mois.

« Le magma de mon désir de naviguer est entré en éruption », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée mardi à Nishinomiya, dans la préfecture de Hyôgo, le jour de son 88e anniversaire. « Je ne veux pas que cette traversée soit la dernière », a-t-il ajouté, exprimant son intention de relever encore d’autres défis à l’avenir.

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