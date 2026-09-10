Seven-Eleven se lance dans une collaboration vestimentaire avec Niko and... et Hello Kitty

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La grande chaîne de supérettes Seven-Eleven Japan a annoncé le lancement progressif, à partir du 25 septembre, d’une toute nouvelle gamme de vêtements et d’accessoires développée en collaboration avec une filiale du groupe d’habillement japonais And ST HD.

Selon l’annonce faite mardi, ces produits seront commercialisés dans les magasins Seven-Eleven du pays tout entier. En enrichissant sa gamme d’articles originaux, la firme ambitionne de séduire une clientèle jeune et de doubler ses ventes annuelles d’habits par rapport à l’exercice précédent.

Au total, 28 références seront mises en vente, parmi lesquelles un T-shirt en édition limitée de la marque phare de And ST HD, « Niko and... », des chaussettes signées « Lowrys Farm », ainsi que des écharpes et des mitaines « Niko and... ».

Dès la fin du mois d’octobre, la chaîne proposera également 10 produits conçus avec And ST HD à l’effigie de Hello Kitty.

Jusqu’à présent, Seven-Eleven Japan commercialisait principalement des chaussettes, des T-shirts et des collants aux coupes sobres, destinés en priorité aux achats de dépannage.

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