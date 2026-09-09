Aichi et Gifu en alerte maximale : une vidéo des pluies diluviennes au centre du Japon

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La région du Tôkai (centre du pays sur la côte Pacifique) a subi de fortes précipitations le 8 septembre dans l’après-midi, sous l’influence d’un front stationné le long de la côte Pacifique. À 18 h 20, l’Agence météorologique du Japon a déclenché une alerte spéciale d’inondation de niveau 5 (le seuil maximal de vigilance) pour le fleuve Shônai, qui traverse les préfectures d’Aichi et de Gifu. Vers 16 h 30, l’agence avait déjà signalé la formation d’une bande pluviométrique stagnante sur ces deux préfectures, où les bulletins d’urgence pour pluies diluviennes torrentielles et soudaines se sont enchaînés. Les autorités appellent la population de l’est et de l’ouest du Japon à maintenir une vigilance absolue face aux risques de glissements de terrain.

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