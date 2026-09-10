Pénurie de main-d'œuvre : le gouvernement japonais veut ouvrir le secteur de l’aviation aux travailleurs étrangers dès 2027

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Le gouvernement japonais a proposé mercredi d’intégrer le secteur de l’aviation au nouveau programme « d’emploi pour le développement des compétences » destiné aux travailleurs étrangers, dont le lancement est prévu en avril 2027 pour remplacer le système actuel de stage technique.

Cette proposition, figurant dans les projets de révision des orientations du nouveau dispositif, a été présentée lors d’une réunion d’un comité d’experts consacré au programme de travailleurs qualifiés existant et à cette nouvelle mesure.

Le nouveau programme fonctionnera aux côtés de celui des travailleurs qualifiés, les deux dispositifs accordant un statut de résidence aux ressortissants étrangers.

L’exécutif ambitionne de faire adopter cette modification lors d’un conseil des ministres en décembre.

Tout en intégrant le secteur de l’aviation, déjà couvert par le programme des travailleurs qualifiés, à ce nouveau cadre, les autorités prévoient de maintenir inchangé le plafond global d’accueil fixé à 4 900 travailleurs étrangers pour ce domaine.

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