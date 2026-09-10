Médecine : le professeur Yanagisawa Masashi et trois autres chercheurs japonais recoivent le prix Lasker

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Yanagisawa Masashi

Quatre Japonais ont reçu les Lasker Awards, considérés comme l’une des distinctions médicales les plus prestigieuses au monde.

La Fondation Lasker, aux États-Unis, a annoncé mercredi qu’elle attribuait à Yanagisawa Masashi (66 ans), professeur à l’Université de Tsukuba, le prix dans la catégorie de la recherche médicale fondamentale. Le chercheur avait découvert en 1998 l’orexine, un peptide produit par le cerveau.

Selon la fondation, cette découverte a considérablement fait progresser la compréhension des mécanismes du sommeil et de l’éveil. Ses recherches sur des souris génétiquement modifiées dépourvues d’orexine ont mis en évidence des anomalies comportementales similaires à celles observées dans la narcolepsie, un trouble du sommeil caractérisé notamment par des épisodes de somnolence excessive et soudaine. Ses travaux ont ainsi contribué au développement d’un traitement fondamental de cette maladie.

« Cet honneur est bien plus que ce que je mérite », a déclaré Yanagisawa dans un communiqué. « Le fait de recevoir la plus haute distinction académique pour mes recherches dans le domaine des sciences du sommeil, qui a jusqu’à présent suscité relativement peu d’attention, est très encourageant et me donne envie de contribuer davantage au développement de ce domaine. »

La fondation a également récompensé trois chercheurs du laboratoire pharmaceutique japonais Chûgai Pharmaceutical dans la catégorie de la recherche médicale clinique, pour leurs travaux ayant permis de développer Hemlibra, un traitement contre l’hémophilie A.

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