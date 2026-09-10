Hommage à Kusama Yayoi : l’ultime et grandiose rétrospective consacrée à la reine des pois s’ouvre à Amsterdam

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Une grande rétrospective consacrée à l’artiste avant-gardiste Kusama Yayoi, disparue en août à l’âge de 97 ans, s’ouvre ce vendredi au Stedelijk Museum d’Amsterdam.

Cette exposition rassemble plus de 300 œuvres créées par la célèbre créatrice au fil des décennies, de son enfance à ses dernières années. La sélection comprend ses premières peintures et gravures sur bois, mais aussi ses créations arborant ses fameux motifs à pois, ses sculptures de citrouilles et ses installations phares, les « Chambres de miroirs infinis ».

« Nous n’avons jamais consacré autant d’espace à un seul artiste », a souligné Rein Wolfs, le directeur du musée néerlandais.

Amsterdam constitue la dernière étape de cette rétrospective itinérante passée auparavant par Bâle en Suisse et Cologne en Allemagne. L’événement se tiendra jusqu’au 17 janvier prochain.

Leontine Coelewij, conservatrice au Stedelijk Museum, a précisé que les préparatifs avec l’équipe de Kusama avaient débuté il y a environ quatre ans et que l’artiste avait elle-même validé le concept de l’exposition. Kusama avait également apporté ses idées concernant la sélection et la disposition des pièces présentées.

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