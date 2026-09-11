Le rayon de Mercure s’est rétracté de plus de 10 kilomètres, selon des chercheurs japonais

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Depuis sa formation il y a environ 4,6 milliards d’années, le rayon de Mercure s’est rétracté de plus de 10 kilomètres à mesure que l’intérieur de la planète se refroidissait, a découvert une équipe de l’Université de Hokkaidô.

Les conclusions de l’équipe ont été publiées jeudi dans la revue scientifique américaine Geophysical Research Letters.

Le rayon de Mercure est actuellement d’environ 2 440 kilomètres. Les observations menées par la sonde spatiale américaine Messenger et d’autres instruments ont confirmé la présence de nombreuses rides de contraction à la surface de la planète, formées au rythme du rétrécissement du sol.

Alors que plusieurs tentatives avaient été menées pour évaluer ce phénomène à partir de la longueur et d’autres caractéristiques de ces plissements, il existait un risque que l’ampleur du rétrécissement ait été sous-estimée en raison de la répartition inégale de ces formations géologiques.

Grâce à une nouvelle méthode d’analyse, Nishiyama Gaku, chercheur postdoctoral au sein de l’université, s’est intéressé à la possibilité que ces rides aient été masquées par des cratères causés par des impacts de météores et des éruptions de lave.

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