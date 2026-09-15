Transfert de la base militaire américaine de Futenma :« la seule solution viable » selon le gouvernement japonais

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Le gouvernement japonais a réaffirmé lundi que le transfert de la base aérienne de Futenma du corps des Marines américain, située à Ginowan, dans la préfecture d’Okinawa, vers le district de Henoko, à Nago, dans la même préfecture, constituait « la seule solution viable » aux problèmes liés à cette base militaire.

« Nous ferons tout notre possible pour réduire les charges que font peser les bases militaires sur les habitants de la région », a déclaré lundi le secrétaire général du Cabinet Kihara Minoru lors d’une conférence de presse à Tokyo. Il s’exprimait au lendemain de la victoire, à l’élection du gouverneur d’Okinawa, d’un candidat favorable au transfert de Futenma à Henoko.

Le gouvernement central renforcera la défense du sud-ouest du pays tout en favorisant activement le développement d’Okinawa dans le cadre d’une stratégie nationale, a-t-il ajouté.

Kihara a refusé de préciser quand les États-Unis restitueraient le site de Futenma. « Nous resterons en étroite communication avec les États-Unis afin d’obtenir sa restitution complète dans les meilleurs délais, une fois achevées les procédures nécessaires à la mise à disposition de l’installation de remplacement », a-t-il déclaré au sujet de la nouvelle installation actuellement en construction à Henoko.

L’administration de l’île d’Okinawa a été rendue au Japon le 15 mai 1972. Mais 70 % des installations militaires américaines au Japon sont toujours concentrées à Okinawa, et la relocalisation de la base aérienne de Futenma reste brumeuse.

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