Démission de hauts responsables d’une centrale nucléaire après un scandale de manipulation de données sur les risques sismiques

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Hayashi Kingo (au premier plan), président de Chubu Electric Power, le 14 septembre

Chubu Electric Power a annoncé lundi que son président, Hayashi Kingo, et le président de son conseil d’administration, Katsuno Satoru, quitteraient leurs fonctions le 30 septembre afin d’assumer la responsabilité de la manipulation de données concernant les risques sismiques de sa centrale nucléaire de Hamaoka, dans le centre du Japon.

Le directeur général exécutif Yasui Minoru prendra la présidence de l’entreprise. Le conseiller honoraire Mizuno Akihisa démissionnera lui aussi à la fin du mois de septembre, laissant provisoirement vacants les postes de président du conseil d’administration et de conseiller honoraire.

Dans le cadre de la procédure d’évaluation nécessaire au redémarrage des réacteurs n° 3 et n° 4 de la centrale, située dans la préfecture de Shizuoka, l’entreprise avait fourni à l’Autorité de réglementation nucléaire (NRA) des données sélectionnées de manière partiale sur les vibrations provoquées par les séismes, en utilisant une méthode différente de celle qu’elle lui avait déclarée.

La compagnie a également annoncé qu’elle retirerait ses demandes de redémarrage des deux réacteurs, estimant que cette irrégularité avait suscité de sérieux doutes sur sa crédibilité.

« Il existait de graves problèmes au niveau de notre gouvernance et de notre culture d’entreprise », a déclaré Hayashi lors d’une conférence de presse à Nagoya, dans le centre du Japon. Le dirigeant a exprimé ses plus profonds regrets et présenté ses excuses pour les faits survenus.

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