Ascension du mont Fuji : les opérations de secours seront payantes pour les grimpeurs hors saison

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La préfecture de Yamanashi a annoncé lundi qu’elle ferait payer les opérations de secours en hélicoptère aux personnes escaladant le mont Fuji hors saison, avec une mise en œuvre prévue en septembre 2027.

Cette mesure fait suite à une demande des maires des municipalités locales et d’autres acteurs, après une série d’incidents au cours desquels des grimpeurs venus hors saison se sont retrouvés en difficulté sur la montagne. Le mont Fuji est généralement ouvert aux ascensions de début juillet à début septembre.

La préfecture va également mettre en place un système obligeant les personnes souhaitant atteindre la sixième station ou au-delà à déposer une déclaration avant leur ascension. Les frais de secours en hélicoptère seront réduits, voire supprimés, pour les grimpeurs ayant effectué cette démarche et pris des mesures de sécurité rigoureuses.

« Je veux que les gens cessent de considérer l’ascension hors saison comme une simple activité de loisir sans difficulté particulière », a déclaré lundi le gouverneur de Yamanashi, Nagasaki Kotarô, lors d’une conférence de presse.

La préfecture de Yamanashi a elle aussi annoncé son intention d’obliger les personnes souhaitant gravir le mont Fuji à déposer une déclaration préalable afin de réduire les accidents. Elle prévoit de sanctionner celles qui ne se conformeraient pas à cette obligation.

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