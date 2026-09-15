Taxis sans chauffeur à Tokyo dès 2027 : une première commerciale au Japon portée par Waymo

Actualités

Go, l’opérateur d’une application de réservation de taxis, Waymo et Nihon Kotsu ont annoncé mardi le lancement conjoint d’un service de taxis sans chauffeur à Tokyo d’ici 2027, une première commerciale au Japon.

Ce service exploitera une conduite autonome de niveau 4, au sein de laquelle le système prend en charge l’intégralité des manœuvres dans des conditions déterminées. Les trois entreprises prévoient d’atteindre progressivement environ une centaine de véhicules.

Waymo, filiale du géant technologique américain Alphabet (la société mère de Google), fournira la technologie de conduite autonome, tandis que Nihon Kotsu, opérateur de taxis basé à Tokyo, supervisera les opérations et gérera les dépôts de véhicules. Le service sera accessible depuis les applications Go et Waymo.

Les trois partenaires ont scellé cette alliance à l’issue de plusieurs essais routiers de véhicules autonomes menés à Tokyo.

Lors d’une conférence de presse tenue dans la capitale, Kawanabe Ichirô, président de Go et de la Fédération japonaise des associations de taxis et de voitures de remise, a déclaré que ces taxis autonomes permettraient de réduire les accidents de la route tout en répondant au manque de main-d'œuvre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]