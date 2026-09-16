Un drone de surveillance de l’armée japonaise s’écrase en mer

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Les Forces aériennes d’autodéfense ont déclaré mardi qu’un drone de surveillance Global Hawk s’était vraisemblablement écrasé après la découverte d’un débris de l’appareil en mer. Sa disparition avait été signalée plus tôt dans la journée.

Le contact avec le drone a été perdu au-dessus des eaux situées à environ 50 kilomètres au large des côtes de la préfecture de Tottori, dans l’ouest du Japon, vers 13 heures. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident.

Selon les militaires, le Global Hawk a décollé de la base de Misawa, située dans la préfecture d’Aomori, dans le nord-est du pays, aux alentours de 10 h 20. Une panne de communication est survenue à 12 h 55, et l’appareil a disparu des écrans radar trois minutes plus tard.

Un navire de patrouille de la garde côtière a repéré un morceau de l’appareil peu après 14 heures lors des recherches menées au large de Tottori, à la suite de la réception d’un signal de détresse. Aucun dégât sur des navires n’a été constaté.

Il a été précisé que le Global Hawk n’effectuait pas un vol d’entraînement, sans toutefois révéler l’objectif spécifique de sa mission.

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