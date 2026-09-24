Takaichi rencontre Zelensky à New York et réaffirme le soutien du Japon

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En visite à New York, la Première ministre Takaichi Sanae s’est entretenue mardi après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La rencontre a duré environ 20 minutes. Il s’agissait de leur première entrevue en personne depuis l’entrée en fonction de Takaichi en octobre dernier.

Cette dernière a indiqué que le Japon entendait poursuivre son soutien à l’Ukraine en coordination avec la communauté internationale. Zelensky aurait de son côté fait part de ses attentes concernant une aide japonaise dans le domaine militaire.

« Il est important que les pays s’unissent pour soutenir l’Ukraine afin de parvenir le plus rapidement possible à une paix juste et durable », a déclaré la dirigeante japonaise. « Le Japon est aux côtés de l’Ukraine. Cette position ne changera pas », a-t-elle ajouté. Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté jusqu’à présent par le Japon ainsi que pour les sanctions imposées à la Russie.

Les deux dirigeants auraient également parlé d’une coopération dans le domaine de la sécurité. Après la rencontre, Zelensky a indiqué sur X qu’ils avaient « discuté des domaines dans lesquels ils pouvaient s’entraider ». Il a notamment souligné que « le Japon dispose de technologies de pointe permettant de protéger des vies, notamment dans le domaine de la défense antiaérienne ».

En contrepartie du soutien japonais, « l’Ukraine est prête à partager son expérience et ses technologies », a écrit le président ukrainien. Il a également révélé avoir invité Takaichi Sanae à se rendre en Ukraine.

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